Защищают варварскую власть живым щитом. ВСУ уличили в отказе выпускать украинцев через гуманитарные коридоры

Политолог ВЦИОМ, сопредседатель Совета по национальной стратегии Иосиф Дискин рассказал об отношении ВСУ к попыткам России эвакуировать мирных жителей Украины через гуманитарные коридоры. Он отметил, что некоторые бьются за справедливость и за то, чтобы спасти жизни. Другие же готовы на все ради того, чтобы сохранить свою власть.

«Одни бьются за то, чтобы жизнь спасать, добро, справедливость. Другие готовы ради своей власти, ради того, чтобы сохранить свою тиранию, уже просто варварскую власть, готовы защищать вот это — просто без слез слушать было нельзя — живым щитом», — считает эксперт.

По слова Дискина, командиры национальных батальонов не слушают центральную власть. Даже когда им говорят про гуманитарные коридоры, про договоры между сторонами — они все равно продолжают отдавать жесткие приказы. Например, о том, чтобы вообще никого не выпускать.

«Более того, вице-премьер правительства [Украины] говорит, что нам не нужны коридоры в сторону РФ. Люди сами должны решать, где они считают безопаснее! Важно жизни спасти!», — подчеркнул Дискин.

Эксперт считает, что переломный момент уже наступил. Военная ситуация постепенно меняется, и в этом огромная заслуга российских войск.