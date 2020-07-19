«Зарыдал, когда ЦИК не зарегистрировал». Лукашенко заявил, что Бабарико начал давать показания

После отказа в регистрации кандидатом на выборы президента Белоруссии экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который находится под следствием по подозрению в совершении экономических преступлений, начал давать показания.

Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко на встрече с бойцами специальной миротворческой роты, которая базируется она в составе 103-й отдельной воздушно-десантной бригады Витебска.

«Я не буду влезать в подробности, просто хочу сказать… Нет никакого политического заказа, нет никакого страха и опасности, но вор должен сидеть тюрьме. Ко всем одинаковое отношение… Узником совести из них никто не станет, эти сидельцы, их там уже под 30 человек», — цитирует Лукашенко телеканал «Беларусь-1».

Он добавил, что Бабарико начал давать показания после того, как 14 июля ЦИК Белоруссии отказался его регистрировать.

«И этот уже зарыдал, когда не зарегистрировали, зарыдал и начал показания давать», — заявил Лукашенко.

Виктор Бабарико находится в СИЗО КГБ. Он обвиняется в экономических преступлениях, в частности, уклонении от налогов, даче и получении взяток, и отмывании денег, полученных преступным путем. Фигурантами по уголовному делу проходят топ-менеджеры Белгазпромбанка.

Выборы президента Белорусии назначены на 9 августа.