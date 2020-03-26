Зарубежные СМИ: Запад пересмотрит свое отношение к России после пандемии коронавируса

По данным автора публикации, правительство России могло взять под контроль распространение вируса в стране и стало помогать в борьбе с ним другим странам. При этом руководство не использует панику в корыстных целях, чтобы «в суматохе оккупировать Прибалтику, Польшу или Киев».

«Настоящий кошмар сейчас переживают граждане Европы, которые столкнулись с беспрецедентной ситуацией. И любой, кто сможет хоть немного облегчить этот кошмар и ужас от неизвестности, займет заслуженное место в «завтрашнем мире», — уверен автор статьи.