Владимир Путин впервые лично побеседовал с главой Украины. Произошло это в рамках встречи «нормандской четверки». Иностранные СМИ не смогли обойти событие стороной. Например, обратили внимание на то, что лидеры мало смотрели друг другу в глаза и обошлись без рукопожатий для камер. Зеленского же и вовсе называли «президентом-комиком».

Все внимание зарубежная пресса сосредоточила на переговорах глав России и Украины. Так, одно из крупнейших международных агентств, Associated Press, отметило, что «президенты договорились возобновить мирный процесс по кровавому сепаратистскому конфликту на востоке Украины и обменять всех своих заключенных, но им не удалось решить такие важные вопросы, как сроки местных выборов и контроль над границами в мятежном регионе».

Авторы материала со ссылкой на лидера Франции добавили, что Москва и Киев согласились повторить попытку через четыре месяца, чтобы найти новые решения. Макрон, который выступил посредником в переговорах вместе с канцлером Германии, назвал саммит «плодотворным», поскольку он собрал всех четырех глав государств.

«Потепление есть, вопрос в градусе»: в Госдуме оценили результаты «нормандского саммита» Подробнее

«Переговоры были сосредоточены на возрождении в значительной степени зашедшего в тупик мирного соглашения 2015 года, призванного положить конец боевым действиям между украинскими войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке Украины», — заявили в тексте.

Не обошли стороной встречу Путина с Зеленским и в Reuters. Там опубликовали материал под громким заголовком: «Путин впервые встретился с лидером Украины на парижском мирном саммите». Журналисты издания также отметили, что встреча была направлена «на продвижение усилий по восстановлению мира на востоке Украины», где в результате конфликта «с 2014 года погибли более 13 000 человек».

При этом в тексте заранее пояснили, что на многое рассчитывать не стоит: «Дипломаты, однако, предупреждают, что перспективы мира мрачны, поскольку Зеленский, комик, ставший президентом, политически ограничен внутри страны и опасается уступать слишком многим, а Путин не проявляет особого интереса к тому, чтобы противостоять давлению извне».

Сотрудники Reuters заметили, что лидеры всех четырех стран на саммите «мало смотрели друг другу в глаза и не улыбались», даже не пожали друг другу руки для камер.

Немецкая международная общественная телерадиокомпания Deutsche Welle, в свою очередь, представила итоги саммита как успешные. По мнению журналистов, Россия и Украина добились прогресса в восстановлении мира на востоке Украины.

«Помимо соблюдения прекращения огня, обе стороны также договорились об обмене пленными», — отметили на сайте DW. «Стороны обязуются полностью и всесторонне выполнить соглашение о прекращении огня, подкрепленное осуществлением всех необходимых мер по поддержке прекращения огня, до конца 2019 года», — процитировали авторы материала официальное заявление лидеров государств.

Немецкая компания, разумеется, предоставила слово канцлеру Германии. Ангела Меркель заявила, что итоги встречи «дали новый импульс к возобновлению мирного соглашения 2015 года для Восточной Украины, которое застопорилось».

«Я говорю очень открыто, у нас много работы, но я чувствую, что сегодня на этой встрече проявилась доброжелательность для решения сложных вопросов», — заявила Меркель на совместной пресс-конференции с лидерами Франции, Украины и России.

Майдана не будет. Акция «Дозор на Банковой» на Украине закончится вместе с саммитом Подробнее

Особое внимание саммиту в Париже уделили французские СМИ. Так, канал France 24 рассказал, что от встречи при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель не ожидается всеобъемлющего мирного соглашения, но дипломаты надеются, что саммит поможет «укрепить доверие между двумя людьми» — Путиным и Зеленским.

«После четырехсторонних переговоров в Елисейском дворце состоялась первая в истории двусторонняя встреча между бывшим агентом КГБ Путиным — у власти в течение двух десятилетий — и экс-комиком Зеленским, который выиграл президентство в этом году», — отметили авторы материала.

В Al Jazeera подчеркнули, что многие украинцы обеспокоены компромиссом с Россией. Они считают Путина агрессором, стремящимся восстановить «влияние Кремля над бывшей советской республикой и разрушить надежды Украины на более тесные европейские связи».

В материале напомнили, что на саммит Зеленского провожали толпы протестующих. Они предупредили главу Украины о невозможности уступок Путину в Париже. Лидер России же, исходя из текста, не хочет выглядеть тем, кто оставит русскоязычное население Донбасса во власти Киева.