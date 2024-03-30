Мир 30 марта 2024, 00:01 Зарубежные посольства в Киеве призвали сограждан покинуть Одессу и Харьков Гаврилов: посольства призвали граждан покинуть Одесскую и Харьковскую области РИА «Новости»

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Некоторые зарубежные посольства попросили своих граждан покинуть Одесскую и Харьковскую области из-за того, что фронт начинает расшатываться. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов.

Дипломат сравнил обстановку в зоне специальной военной операции с автомобильным стеклом, которое начинает «расходиться трещинами» после удара камнем.

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«И так же фронт может. Раз, и как стекло, трещины, фронт поехал», — объяснил он, почему некоторые иностранные посольства рекомендовали своим гражданам покинуть эти украинские регионы.

Гаврилов добавил, что Россия может победить в любой момент.

До этого посольство Казахстана в Киеве обратилось к согражданам с призывом покинуть Одесскую и Харьковскую области из-за растущей напряженности и нестабильной ситуации с безопасностью в этих регионах.

Ранее появилась информация, что из Харькова эвакуировали санитарной авиацией высокопоставленного украинского чиновника или офицера.