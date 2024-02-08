Мир 08 февраля 2024, 04:07 Зарубежные партнеры заинтересовались совместной с РФ работой над Checkmate «Рособоронэкспорт»: зарубежные партнеры намерены работать с РФ над Checkmate РИА «Новости»

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Зарубежные партнеры решили совместно с Россией разработать легкий истребитель пятого поколения Checkmate. Об этом заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в беседе с РИА «Новости».

«Его основное преимущество перед немногочисленными иностранными аналогами — открытая архитектура, что позволяет в рамках технологического сотрудничества создать перспективную машину», — заявил он.

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По его словам, специалисты обсуждают вероятность интеграции авионики, бортовых систем и иностранных средств поражения.

Ранее стало известно, что в зоне специальной военной операции российские военные опробуют новейшие антиматериальные винтовки России МЦ-572. Как заявили в компании-разработчике «Высокоточные комплексы», сейчас оружие испытывают, проверяют его работоспособность в различных условиях.

В августе прошлого года создатели винтовки заявили, что в сравнительных испытаниях она превзошла американскую Barrett в четыре раза по показателю точности.