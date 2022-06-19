Из-за неблагоприятной обстановки в мире некоторые страны этим летом испытывают нехватку некоторых популярных продуктов, в числе которых лук, пиво, попкорн. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Нехватка популярных продуктов питания поразила рестораны и продуктовые полки, что является признаком того, что огромные мировые цепочки поставок все еще находятся под давлением», — отметили в агентстве.

В Германии перестали продавать бутылочное пиво, в США — попкорн, в Японии — лук и салями. В Австралии отмечается нехватка салата латука. Повара сети ресторанов KFC вынуждены вместо него добавлять в бургеры капусту. В сети McDonald’s в Великобритании стали использовать меньше помидоров из-за того, что теплицы с овощами стало слишком дорого отапливать.

Проблемы наблюдаются и с картофелем. Сингапурские рестораны KFC заменили картофель фри на вафельный хэш. В кенийских ресторанах KFC в какой-то момент вовсе закончилась картошка фри из-за задержек с доставкой.

Нехватка продуктов обусловлена геополитической обстановкой из-за ситуации на Украине, а также погодными условиями и пандемией, подытожили авторы статьи.