Зарубежные дипломаты поблагодарили Минобороны РФ за вывоз их коллег из Казахстана

Зарубежные дипломаты рассказали, с какими трудностями им довелось столкнуться во время того, как в Казахстане вспыхнули массовые протесты и беспорядки. Они выразили свою благодарность Минобороны России, чьи самолеты вывезли их коллег и их семьи на территорию России. Кадры видеосъемки слов с благодарностью опубликовали в военном ведомстве.

В понедельник, 10 января, стало известно, что один из самолетов министерства обороны вывез нескольких иностранных дипломатов и их семьи. Их доставили в Россию на подмосковный аэродром Чкаловский после просьбы посольств Венгрии и Австрии.

Как рассказал генеральный консул Венгрии в Алма-Ате Ференц Блауманн, все охватившие Казахстан события стали большим и серьезным стрессом для граждан его страны, которые в то время находились в здании дипмиссии далеко от городского центра.

«Честно сказать, все боялись чуть-чуть, не знали, что здесь происходит, каким следующий день будет… Одновременно мы получали новости из города и видели, что там происходит. Это было просто страшно», — сказал Блауманн.

Дипломат добавил, что его коллег теперь доставит на родину венгерский правительственный борт. Он отметил, что очень рад такому тесному сотрудничеству между Венгрией и Россией.

Как сообщило «РИА Новости», военный атташе вооруженных сил Австрии полковник Томас Ахаммер поделился, что в это время поехал в Казахстан в отпуск с членами своей семьи. Он хотел покататься на горных лыжах и полюбоваться на Алма-Ату, а все дальнейшие события на новогодних праздниках полностью поменяли для него все планы.