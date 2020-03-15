Зарубежные блогеры и СМИ пришли в восторг от танцора из клипа Little Big
На поток хвалебных сообщений обратило внимание РИА «Новости». Один из комментаторов на канале wiwibloggs заявил, что у Дмитрия так много харизмы! Его коллега признался, что готов смотреть на танцора вечно. «Спасипа пальшое!» — поблагодарили группу за выступление блогеры.
Один из русскоязычных комментаторов написал, что реакция wiwibloggs очень важна. Ребята являются партнерами Евровидения и многие годы в качестве журналистов освещают этот песенный конкурс.
Высоко оценили старания Красилова и авторы канала FrenchBaguette. Один из них заявил, что русские в этом году будут его любимчиками.
Портал The Line of Best Fit назвал танцы в клипе совершенно сумасшедшими и уморительными.
Со дня публикации, 12 марта, клип группы Little Big набрал более 17 миллионов 370 тысяч просмотров.
Однако зрители Евровидения могут не увидеть на сцене Роттердама Красилова. В соответствии с правилами конкурса в выступлении могут участвовать только шесть человек. Красилов — седьмой.
«Могу сказать так: мне пока никто ничего не предлагал. Пока отработал. А там, если предложат, буду уже решать», — сказал Красилов.