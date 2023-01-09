Мир 09 января 2023, 11:36 Зарплаты шпионам повысят в Польше из-за конфликта на Украине — Rzeczpospolita Rzeczpospolita: Польше придется повысить зарплаты своим шпионам из-за конфликта на Украине Unsplash

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Ситуация на Украине вынудила польские власти прибавить зарплаты шпионам. Об этом заявила обозреватель газеты Rzeczpospolita Изабелла Кацпшак.

«Конфликт на Украине обнажил недостаточное финансирование польской разведки и контрразведки, это касается как ресурсов, так и кадров», — написала она.

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По ее данным, с помощью повышения зарплат Польша хочет мотивировать своих агентов и надеется прервать массовые увольнения среди них. Депутат польского сейма Адам Шлапка отметил, что из-за конфликта на Украине у разведчиков появилось больше работы. Он подчеркнул, что их деятельность очень важна.

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Кацпшак добавила, что потребности у Агентства разведки увеличились с момента обострения ситуации на Украине. Однако бюджет организации в 2022 году уменьшился почти на 20%. Бывший сотрудник Агентства разведки Томаш Бронись заявил, что шпионам приходится врать близким о работе. Он считает, что компенсацией за это должны быть хорошие зарплаты.