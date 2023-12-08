08 декабря 2023, 00:58
Зарплаты и детские пособия для украинских беженцев урежут в Норвегии
Норвегия сократила детские пособия для украинских беженцев
Правительство Норвегии решило принять меры, направленные на сокращение числа прибывающих в страну беженцев с Украины. С этой целью власти ужесточили контроль за поездками между странами и условия выплат на детей. Об этом сообщили в русскоязычном пресс-релизе на правительственном сайте.
«Правительство сократит схему выплаты задолженности по детскому пособию для беженцев, которые получили временную коллективную защиту», — уточнили в правительстве.
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В пресс-релизе также отметили, что за последние несколько недель Норвегия приняла около 60% всех украинских беженцев, которые приехали в страны Северной Европы. Как отметила министр юстиции и общественной безопасности Эмили Энгер Мел, власти решили принять меры, чтобы приблизить это количество с показателями соседних государств.
В планах правительства также сокращение использования гостиниц в качестве пунктов приема беженцев. Теперь их будут размещать только в Национальном центре прибытия.
Ранее телекомпания NRK со ссылкой на данные Института торговли Норвегии сообщила, что в прошлом году Норвегия заработала на конфликте на Украине около 334 миллиарда крон (28,6 миллиарда евро), так как на мировом рынке резко выросли цены на газ.
Дети
Норвегия
Украина
Конфликт на востоке Украины
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