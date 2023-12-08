Мир 08 декабря 2023, 00:58 Зарплаты и детские пособия для украинских беженцев урежут в Норвегии Норвегия сократила детские пособия для украинских беженцев РИА «Новости»

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Правительство Норвегии решило принять меры, направленные на сокращение числа прибывающих в страну беженцев с Украины. С этой целью власти ужесточили контроль за поездками между странами и условия выплат на детей. Об этом сообщили в русскоязычном пресс-релизе на правительственном сайте.

«Правительство сократит схему выплаты задолженности по детскому пособию для беженцев, которые получили временную коллективную защиту», — уточнили в правительстве.

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В пресс-релизе также отметили, что за последние несколько недель Норвегия приняла около 60% всех украинских беженцев, которые приехали в страны Северной Европы. Как отметила министр юстиции и общественной безопасности Эмили Энгер Мел, власти решили принять меры, чтобы приблизить это количество с показателями соседних государств.

В планах правительства также сокращение использования гостиниц в качестве пунктов приема беженцев. Теперь их будут размещать только в Национальном центре прибытия.

Ранее телекомпания NRK со ссылкой на данные Института торговли Норвегии сообщила, что в прошлом году Норвегия заработала на конфликте на Украине около 334 миллиарда крон (28,6 миллиарда евро), так как на мировом рынке резко выросли цены на газ.