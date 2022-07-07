Зарплата 25-летней замминистра на Украине будет выше, чем у Зеленского

Новым замминистра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции стала 25-летняя Анна Сергеева. Ее оклад оказался в 2,5 раза больше зарплаты президента страны Владимира Зеленского.

За январь 2022 года украинский лидер получил 28 тысяч гривен (более 59 тысяч рублей). Зарплата нового заместителя министра в разы больше.

«В соответствии с приказом Минсоцполитики <…> должностной оклад заместителя министра социальной политики Украины по европейской интеграции Сергеевой Анны Александровны составляет 68 643 гривны в месяц», — привели «Украинские новости» цитату из ответа министерства.

В пересчете на рубли замминистра будет ежемесячно получать более 146 тысяч. Как уточнили в ведомстве, надбавки и другие выплаты Сергеевой не устанавливали.

Кабмин Украины назначил 25-летнюю Сергееву на должность замминистра соцполитики по вопросам европейской интеграции 10 июня. Как выяснили журналисты, девушка никогда не работала в государственном секторе. Ее общий трудовой стаж составляет чуть больше трех лет. До назначения Сергеева занималась бизнесом и блогерством.