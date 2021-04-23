Зарезавший женщину-полицейского во Франции оказался джихадистом

Выходец из Туниса, убивший женщину-полицейского во французском городе Рамбуйе, во время атаки кричал «Аллаху акбар». Об этом сообщил BFM TV источник в полиции.

Последний ролик, который злоумышленник смотрел на смартфоне перед нападением, был посвящен джихаду.

Нападение произошло сегодня днем около полицейского участка. Погибла 49-летняя офицер полиции, отвечавшая за прием посетителей. У женщины остались двое детей 13 и 18 лет.

Нападавший 1984 года рождения работал курьером. Он прибыл во Францию как мигрант, в 2019 году смог легализоваться. Его временный вид на жительство действовал до 25 декабря 2021 года. В Рамбуйе террорист переехал совсем недавно, сообщило издание.

Ранее мужчина не попадал в поле зрения полиции из-за радикальных религиозных взглядов.

Рамбуйе находится в 45 километрах к юго-западу от Парижа. В городе живут 26 тысяч человек. Главной достопримечательностью является средневековый замок Рамбуйе, в котором с конца XIX века располагается летняя резиденция президентов Франции.