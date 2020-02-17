Зарезавшего 19 инвалидов японца приговорили к смертной казни

Резню в клинике для людей с ограниченными умственными возможностями в городе Сагамихара Сатоси Уэмацу устроил в июле 2016 года. Тогда в больнице находились 150 человек. Нападавший убил 19 из них и ранил 20 человек.

До этого мужчина проработал в медучреждении три года. Во время судебных разбирательств он вел себя неадекватно: буянил и пытался что-то засунуть себе в рот. Приставы тогда смогли с ним справиться. Позже в суде он признал свою вину и попросил прощения за то, что натворил.

Защита Уэмацу настаивала на том, что мужчина невменяем. Сам он утверждал, что не считает умственно отсталых за людей и решил избавить их от страданий. СМИ сообщали, что Уэмацу наркоман. Избежать наказания ему не удастся — по закону Японии за такое преступление его казнят. Согласно японскому уголовному кодексу, приговор должны исполнить в течение шести месяцев после решения суда.

Последний раз в Японии казнили двух человек в августе 2019 года.