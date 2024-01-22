Эксклюзив 22 января 2024, 15:48 Заразный и очень опасный проект. С «анти-Россией» пора заканчивать Блогер «Голос Мордора»: Зеленский доказал, что с «анти-Россией» пора заканчивать Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский 22 января подписал указ, «направленный на сохранение национальной идентичности украинцев в России», в том числе на «исторически населенных ими землях» — на Кубани и в других российских регионах. Таким образом украинский лидер фактически выкатил РФ территориальные претензии, заявил в колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

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Проект опасный и очень заразный

Сегодня случилось то, чего, в общем-то, многие давно ждали — пан гетьман всея Украины фактически выкатил России территориальные претензии.

Аппетиты впечатляют: «историческими украинскими землями» оказались Белгородская, Воронежская, Курская, Брянская, Ростовская области и Краснодарский край. Такая вот «Великая Украина» получается.

Которой, к слову, никогда в истории вселенной, по крайней мере в нашей реальности, точно не существовало. Но видать, для украинских историков и пана гетьмана это вовсе ничего не значит.

Украина очень похожа на какую-то заразную болезнь. Вернее, даже не сама Украина, а идея украинства. Похоже, что в истории планеты это один из уникальных случаев, когда страна и нация появились благодаря топонимике. Примерно таким же образом могли появиться и другие подобные нации. Например, уральцы, или сибиряки, или даже калужане, которые били бы себя пяткой в грудь, что являются отдельным от русского этносом со своей тысячелетней культурой и историей.

Разумеется, такой бред не стоит даже обсуждения, но вот с Украиной такой бред сработал. Наверное, потому что условия были подходящие, да и австрийцы с поляками хорошо приложились к этому проекту. Проекту заразному и очень опасному.

Идея украинства привлекательна для врагов России

Ведь кто мог подумать еще лет 100 назад в Харькове, Донецке или Одессе, что они живут не в большой России, а в некоей Украине, стране древней и исключительно культурной, населенной древнейшим европейским, а то и мировым народом — украинцами? Даже галичане еще не так давно считали себя русскими, что уж говорить о Малороссии и Новороссии? Да и что касается языка — в той же Малороссии в городах доминировал литературный русский язык, даже не суржик, не говоря уж о том извращении, придуманном Михайло Грушевским с подачи австрийского Генерального штаба.

Идея украинства очень привлекательна для врагов России, потому что подразумевает создание нации антирусских, нации врагов большого российского Отечества, врагов непримиримых и крайне жестоких. Бандеровщина поразила даже те земли, которые всегда считали себя русскими.

Политические украинцы были и в Донецке, и в Луганске, не говоря уж о Харькове или Днепропетровске. На культивирование этой идеи были брошены огромные деньги, и вот наконец-то эта идея показала свои гнилые зубы и в отношении территории, которая признана российской всем миром официально. И это случилось не из-за СВО. Все произошло бы и без спецоперации, она, возможно, лишь ускорила процесс.

И наверное, пану гетьману можно даже сказать спасибо, потому что он в очередной раз доказал: с «анти-Россией» пора заканчивать. Так, чтобы этот заразный проект больше никогда не появился на свет.