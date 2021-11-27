Заразившегося коронавирусом президента Чехии выписали из больницы

Врачи разрешили президенту Чехии Милошу Земану уехать из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, куда его положили 25 ноября в связи с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом в Twitter рассказал пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.

«Президент Чехии Милош Земан с разрешения лечащих врачей покинул в субботу ЦВГ, где находился с четверга в связи с позитивным результатом теста на коронавирус, и вернулся в свою загородную резиденцию „Ланы“», — написал глава президентской пресс-службы.

По словам Овчачека, в этой резиденции 28 августа состоится церемония назначения на пост премьера страны лидера коалиции «Вместе», которая выиграла выборы в октябре, Петра Фиалы.

В начале октября Земан попал в больницу, в палату интенсивной терапии. Позже врачи сообщили, что президент пока не может исполнять свои обязанности. Через месяц стало известно, что у главы Чехии цирроз печени на фоне диабета и невропатии.