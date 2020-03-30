Заразившаяся коронавирусом модель услышала странный звук в легких

Французская модель Интан Клемент с СOVID-19 рассказала, как она переносит болезнь. По ее словам, при дыхании она стала слышать странный звук.

Клемент заболела в середине марта. Именно тогда у нее появился легкий кашель. Но несмотря на него, она все равно поехала кататься на лыжах с друзьями. Об этом написал Yahoo News Australia.

Когда 30-летняя модель вернулась с горнолыжного курорта Валлори, то ей стало хуже. Девушке было трудно дышать, ее душил сильный кашель, а легкие стали издавать странный звук. После этого Интан обратилась к врачу. Сеанс произошел по видеосвязи. Доктор предположил, что пациентка простудилась. Он посоветовал принимать парацетамол. Но Клемент не стало лучше, и 20 марта она решила очно поговорить с врачами. После этого ей поставили диагноз коронавирус и госпитализировали.

ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией 11 марта. Во Франции сложилась трудная ситуация: там заразились 37 575 человек, еще более двух тысяч умерли.

Все кафе, рестораны, непродовольственные магазины, кинотеатры закрыты. С 17 марта ограничено передвижение людей. Режим изоляции продлится в стране до 15 апреля. Об этом сообщило РИА «Новости».

Печальные новости приходят и из США. Там от коронавируса в один день умерли супруги, которые прожили вместе 65 лет.