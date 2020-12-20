Турчанка-врач заплевала мужа, чтобы заразить его COVID-19

Супруги работают в государственных клиниках в провинции Самсун на черноморском побережье Турции. В какой-то момент женщина почувствовала недомогание, ее тест на COVID-19 оказался положительным. Вместе с мужем, у которого вирус не подтвердился, она отправилась домой на изоляцию.

По словам мужа, Мустафы, дома он заботился о супруге Фулии. Однако в день его рождения она устроила истерику.

«Сестра позвонила мне и поздравила. Жена рассердилась, закричала: „Почему они тебе звонят? Ты говоришь обо мне?“ И обвинила меня в попытке избавиться от нее», — рассказал медик.

После этого, по его словам, Фулия «сошла с ума».

Женщина плюнула ему в лицо, сказав, что хочет, чтобы он тоже заразился. Также она укусила его за руку. Но и этого Фулии показалось недостаточно: она плюнула на свою руку и попыталась засунуть пальцы имениннику в рот.

Мустафа заявил, что жена и раньше наносила ему побои. В полицию он обратился, опасаясь, что женщина может нанести реальный вред ему или своим пациентам.