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    20 декабря 2020, 23:11

    Турчанка-врач заплевала мужа, чтобы заразить его COVID-19

    Кирилл Фролов

    В семье врачей из Турции во время ссоры жена, у которой подтвердился коронавирус, напала на супруга, чтобы заразить и его тоже. Мужчина написал заявление в полицию, сообщило издание Hürriyet Daily News.
    Турчанка-врач заплевала мужа, чтобы заразить его COVID-19

    Супруги работают в государственных клиниках в провинции Самсун на черноморском побережье Турции. В какой-то момент женщина почувствовала недомогание, ее тест на COVID-19 оказался положительным. Вместе с мужем, у которого вирус не подтвердился, она отправилась домой на изоляцию.

    По словам мужа, Мустафы, дома он заботился о супруге Фулии. Однако в день его рождения она устроила истерику.

    «Сестра позвонила мне и поздравила. Жена рассердилась, закричала: „Почему они тебе звонят? Ты говоришь обо мне?“ И обвинила меня в попытке избавиться от нее», — рассказал медик.

    После этого, по его словам, Фулия «сошла с ума».

    Женщина плюнула ему в лицо, сказав, что хочет, чтобы он тоже заразился. Также она укусила его за руку. Но и этого Фулии показалось недостаточно: она плюнула на свою руку и попыталась засунуть пальцы имениннику в рот.

    Мустафа заявил, что жена и раньше наносила ему побои. В полицию он обратился, опасаясь, что женщина может нанести реальный вред ему или своим пациентам.