Президент Мексики заразился коронавирусом

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заразился коронавирусом. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter. По словам мексиканского лидера, у него легкие симптомы, и он уже проходит лечение.

«С сожалением сообщаю вам, что я инфицирован COVID-19. Симптомы легкие, но я уже лечусь. Как всегда, я настроен оптимистично. Мы все будем двигаться вперед», — написал Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Сообщение президента Мексики приводит РИА «Новости».

Он также сообщил, что на утренних пресс-конференциях его будет заменять министр внутренних дел страны Ольга Санчес Кордеро. Она «будет рассказывать о нашем ежедневном прогрессе», написал президент Мексики.

Поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в Мексику станут темой беседы президента России Владимира Путин и мексиканского лидера Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, сообщил министр иностранных дел латиноамериканской страны Марсело Эбрард.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в понедельник состоится телефонный разговор Владимира Путина и президента Мексики.