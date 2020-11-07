Зараженных коронавирусом норок обнаружили еще в пяти странах Запада

Еще пять стран Запада объявили об обнаружении зараженных коронавирусом норок. Речь идет об Италии, Испании, США, Швеции и Нидерландах.

«На настоящий момент шесть государств, а именно Дания, Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и США, сообщили во Всемирную организацию по охране здоровья животных (OIE) о наличии вируса SARS-CoV-2 у норок на фермах», — заявили представители Всемирной организации Здравоохранения (ВОЗ).

Кроме норок, заразиться коронавирусом также могут собаки, домашние кошки, львы и тигры. В основном COVID-19 передается от человека к человеку, но есть случаи и передачи от животных, в том числе от норок людям и наоборот. При таком заражении вирус может мутировать. Генетические изменения можно обнаружить, если последовательность генома.

Из-за опасности заражения власти Дании решили уничтожить всех норок на фермах страны. Там выявили уже 214 случаев передачи коронавируса от животных человеку, сообщает «Газета.ру». Популяция норок в Дании сейчас составляет 15-17 миллионов особей.