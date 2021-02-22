Зараженную радиацией рыбу выловили на Фукусиме

В Японии в префектуре Фукусима впервые за два года выловили рыбу, зараженную радиацией. Об этом сообщил местный телеканал NHK.

Рыболовная ассоциация Фукусимы приостановила промысел морского окуня в местной акватории после того, как выяснилось, что степень заражения пойманной рыбы в пять раз превышает норму.

На северо-востоке Японии ранее в феврале произошло землетрясение магнитудой 7,3. Подземные толчки, которые зафиксировали в районе префектур Мияги и Фукусима, оказались афтершоками землетрясения 2011 года, вызвавшего цунами и спровоцировавшего аварию на АЭС «Фукусима-1». О том, что афтершоковый эффект после таких мощных землетрясений может тянуться десятки лет, в беседе с «360» рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. Сообщалось, что после повторных толчков из бассейнов для отработавшего топлива АЭС на Фукусиме расплескалась вода. В компании-операторе TEPCO заверяли, что речь идет о незначительном количестве воды.