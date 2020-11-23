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    23 ноября 2020, 00:49

    В аэропорту Шанхая застряли 1,5 тысячи человек. Их заставили сдать тест на COVID-19 из-за зараженного грузчика

    Анастасия Кукова

    Пекин сообщил о 16 новых случаях заражения COVID-19. Из них семь человек были инфицированы внутри страны, двое — в Шанхае. Национальная комиссия здравоохранения сообщила, что заразились два сотрудника аэропорта Пудун. Было решено принят меры предосторожности.
    В аэропорту Шанхая застряли 1,5 тысячи человек. Их заставили сдать тест на COVID-19 из-за зараженного грузчика

    Как стало известно Reuters, заразились инспектор службы безопасности, его жена и рабочий грузового терминала. Аэропорт закроют на 14-дневный карантин.

    Власти решили также протестировать всех, кто находился в воздушной гавани.

    Двери были закрыты, рейсы отменили, сотни пассажиров, посетителей и работников аэропорта оказались заперты.

    По некоторым данным, здесь собралось почти полторы тысячи человек. Люди прорвались к двери и снесли ограждение вместе со стоящими на их пути медиками.

    Очевидцы сообщают, что атмосфера накаляется, ходят слухи, что власти хотят отменить обязательное тестирование из-за страха перед беспорядками.