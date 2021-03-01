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    01 марта 2021, 16:34

    Зараженного «бразильским» штаммом ковида мужчину потеряли в Британии

    Андрей Иванов

    В Великобритании выявили три случая заражения «бразильским» штаммом коронавируса. Личности двух инфицированных известны, а вот третьего никак не могут найти. Власти начали искать человека.

    Зараженного «бразильским» штаммом ковида мужчину потеряли в Британии

    Как сообщил сайт правительства Великобритании со ссылкой на заявление Службы общественного здравоохранения Англии, зараженного потеряли, потому что при сдаче теста он не заполнил специальную карточку.

    Двое зараженных — члены одной семьи из Южного Глостершира. Они вместе ездили в Бразилию. Третий человек, у которого выявили «бразильский» штамм, с ними не связан.

    «Мы просим всех, кто прошел тест 12 или 13 февраля и не получил результатов или не заполнил регистрационную карточку, как можно скорее выйти на связь», — говорится в заявлении.

    Мутировавший штамм коронавируса B.1.1.28 выявили в Бразилии в декабре прошлого года. Пока у ученых нет никаких данных о его повышенной заразности и смертности. Неизвестно и его возможное влияние на эффективность вакцин.