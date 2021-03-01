Зараженного «бразильским» штаммом ковида мужчину потеряли в Британии

В Великобритании выявили три случая заражения «бразильским» штаммом коронавируса. Личности двух инфицированных известны, а вот третьего никак не могут найти. Власти начали искать человека.

Как сообщил сайт правительства Великобритании со ссылкой на заявление Службы общественного здравоохранения Англии, зараженного потеряли, потому что при сдаче теста он не заполнил специальную карточку.

Двое зараженных — члены одной семьи из Южного Глостершира. Они вместе ездили в Бразилию. Третий человек, у которого выявили «бразильский» штамм, с ними не связан.

«Мы просим всех, кто прошел тест 12 или 13 февраля и не получил результатов или не заполнил регистрационную карточку, как можно скорее выйти на связь», — говорится в заявлении.

Мутировавший штамм коронавируса B.1.1.28 выявили в Бразилии в декабре прошлого года. Пока у ученых нет никаких данных о его повышенной заразности и смертности. Неизвестно и его возможное влияние на эффективность вакцин.