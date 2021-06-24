Зараженная штаммом коронавируса «дельта плюс» женщина умерла в Индии

В Индии умерла женщина, зараженная мутировавшим штаммом коронавируса «дельта плюс». Она не проходила вакцинацию.

«На данный момент в Мадхья-Прадеше обнаружены пять человек, инфицированных вариантом коронавируса „дельта плюс“. Надо отметить, что четыре из пяти человек, образцы которых были признаны положительными на вариант „дельта плюс“, получили вакцину и теперь здоровы. Однако пациент, который не прошел вакцинацию, умер от вируса», — приводит РИА «Новости» слова министра штата Вишваса Саранга.

По его словам, жертвой более агрессивной формы штамма «дельта» стала непривитая женщина. Она умерла еще 23 мая. Анализ показал, что ее убили последствия заражения вариантом SARS-CoV-2 «дельта плюс».

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что индийский штамм коронавируса отличается от самого распространенного в мире тем, что максимально быстро поражает легкие. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на территории России не выявили ни одного случая заражения «дельта плюс».