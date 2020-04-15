Зараженная коронавирусом американка в коме родила ребенка

27-летняя жительница штата Вашингтон Анджела Примаченко родила дочь, находясь в состоянии комы из-за заражения 2019-nCoV. У ребенка вируса нет. Сейчас за девочкой наблюдают врачи.

Примаченко заразилась 2019-nCoV в конце марта. В какой-то момент ей стало хуже, врачи ввели женщину в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. На тот момент пациентка была на 33 неделе беременности. Об этом пишет издание The Mirror.

Ребенок появился на свет, когда его мать все еще была в состоянии седации. Медики тут же провели тест на коронавирус. Девочка появилась на свет без инфекции. Сейчас она в реанимации под наблюдением врачей. Ребенка назвали Ава. Примаченко рассказа на своей странице в Instagram, что пока свою дочь не видела — медсестры присылают ей фотографии из отделения интенсивной терапии.

В США сейчас самая тяжелая ситуация с коронавирусом. Всего 2019-nCoV в Штатах заразились более 600 тысяч человек. Жертвами COVID-19 стали 26 тысяч инфицированных. За последние сутки умерли 2228 человек. Общее число зараженных в мире достигло двух миллионов.