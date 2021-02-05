Названы две причины повторного заражения коронавирусом

Причиной повторного заболевания COVID-19 может быть как очередное заражение инфекцией из-за слабого иммунитета, так и реактивизация остатков коронавируса в организме пациента. К такому выводу пришли американские ученые.

Исследователи из Медицинской школы Йельского университета сделали такие выводы после изучения второй волны коронавируса у уже переболевших COVID-19 людей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на опубликованные результаты работы ученых.

Человек может заразиться коронавирусом дважды, полагают исследователи. При этом, по их мнению, положительные результаты тестов на протяжении длительного срока не обязательно указывают на выделение вируса в течение всего времени.

Однако при повторном заражении, как выяснили ученые, остаточный иммунитет может помочь в борьбе с COVID-19, и болезнь чаще протекает в легкой форме.

Центр имени Гамалеи разработал эталонный образец SARS-CoV-2. Он поможет избежать ошибок при диагностике пациентов на коронавирус. В планах — выявлять вирус в разных концентрациях. По мнению разработчиков тестов на коронавирус, в перспективе возникнет необходимость в создании стандартной панели. Это набор эталонных образцов разной концентрации, которые приготовили из стандартного штамма. Мера позволит взять под контроль чувствительность тестов.