Заражение «лямбда»-штаммом коронавируса впервые описали

Бразильские врачи из больницы в городе Порту-Алегри сообщили особенности "лямбда"-штамма коронавируса. Исследование появилось на сайте препринтов medRxiv и пока не прошло рецензирование.

Новый вариант SARS-CoV-2 впервые раз зафиксировали в Перу в августе прошлого года. Позже его обнаружили еще в 26 странах. В частности, в США и Европе. Первый случай заражения зарегистрировали в феврале 2021 года, написало РИА «Новости».

Медики из Порту-Алегри подробно рассмотрели историю инфицирования «лямбда"-штаммом на юге Бразилии — в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Заболевшим оказался молодой человек, который вернулся из Аргентины. После поездки у него появились симптомы респираторного заболевания. Спустя два дня его доставили в местную больницу. Результаты ПЦР-теста были положительными.

«Авторы исследования провели полногеномное секвенирование образца и выяснили, что для варианта С. 37 (лямбда) характерна делеция Δ3675-3677 в гене ORF1a (одна из частей генома SARS-CoV-2, с которой начинается вся активность вируса внутри клетки)». — написало агентство.

Эта делеция приводит к выпадению трех аминокислот, а ген кодирует спайковый белок вируса. Аналогичную особенность ранее обнаруживали в альфа-штамме (британский), гамма- (бразильский), бета- (ЮАР).

На данный момент у ученых нет доказательств, что новый штамм вызывает более тяжелое течение COVID-19 или ослабляет работу вакцин. Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может включить штамм «лямбда» в список «вызывающих озабоченность» из-за его распространения в южно-американских странах.