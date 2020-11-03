Зарезавший прихожан церкви в Ницце оказался заражен коронавирусом

Утром 29 октября, когда мусульмане праздновали день рождения пророка Мухаммеда, вооруженный ножом Ибрагим аль-Ауисауи напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Одной прихожанке он отрезал голову, еще двух людей смертельно ранил. Нападавший получил ранение при задержании. Произошедшее признали терактом.

Террорист прибыл из Туниса 20 сентября. Вместе с другими беженцами он высадился на итальянском острове Лампедуза. 9 октября его переправили в центр временного содержания иммигрантов в итальянском городе Бари. Оттуда он сумел выбраться и доехать до Франции.

Серия терактов в Европе началась после того, как 16 октября под Парижем был обезглавлен школьный учитель Самюэль Пати. Восемнадцатилетний исламист, родившийся в чеченской семье, убил его из-за демонстрации на уроке карикатур на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в стране борьбу с экстремизмом. На правительственных зданиях в Монпелье и Тулузе показали карикатуры на пророка из газеты Charlie Hebdo.