Мир 19 июля 2023, 13:48 «Заразен только в соцсетях». В Египте посмеялись над слухом о появлении лихорадки денге Минздрав Египта заявил, что выявленная лихорадка денге заразна только в социальных сетях РИА «Новости»

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Выявленный в провинции Кена новый тип лихорадки денге не способен передаваться от человека к человеку. Об этом на брифинге заявил представитель Минздрава Египта Амр Кандиль, его слова привел ТАСС.

«Указанный тип лихорадки заразен лишь для пользователей социальных сетей, где некоторые люди распространяют такие слухи», — сказал он.

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Представитель ведомства отметил, что этот тип денге передается лишь через укусы комаров определенных видов.

«В этой связи мы не планируем каких-либо карантинных мер. В случае заболевания период лечения составит порядка недели. Призываю граждан не идти на поводу распространителей ложной информации, не нужно создавать панику», — добавил Амр Кандиль.

Ранее стало известно, что в Египте выявили еще один тип лихорадки денге, переносимой москитами и командами. Инфекционист Юрий Венгеров сообщал «360», что теоретически инфекция способна привести к летальному исходу.