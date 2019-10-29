США решили заработать на сирийской нефти. И Россия должна им помешать

США защитят нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки других государств их захватить. Россию и военных самой Сирии американцы пускать на охраняемые объекты не планируют. Политолог Тофик Аббасов объяснил «360», что Штаты просто решили заработать на роли «охранника» и Россия должна им помешать.

О контроле над месторождениями на северо-востоке Сирии заявил глава Пентагона Марк Эспер. Он отметил, когда был жив Абу Бакр аль-Багдади, ценные запасы финансировали террористов. Теперь же Штаты дадут «серьезный ответ любым силам», которые попытаются захватить месторождения.

США с самого начала смотрели на весь мир и на все отдельно взятые регионы сквозь призму собственных интересов. Об этом в разговоре с «360» заявил политолог из Азербайджана, специалист по Ближнему Востоку Тофик Аббасов.

По его словам, после Второй мировой войны американцы поняли, что жидкие энергоносители стали доминирующим фактором мировой политики. Появился принцип «кто будет владеть резервуаром, тот и будет диктовать условия на мировых площадках». Тогда Штаты очень успешно включились в «процесс дележки».

«В Сирии они, конечно, тут как тут. Много молибдена, много нефти, газ есть попутный. Штаты не упускают возможности подзаработать больше», — отметил политолог.

Аббасов уверен, что Москва очень вовремя подняла вопрос контрабанды нефти из Сирии. Минобороны РФ собрало доказательство того, что именно этим сейчас занимается Вашингтон.

«В данном случае Москва подняла тревогу совершенно обоснованно. Раньше этой контрабандой занимался еще и Эрдоган со своей семейкой, там была отлаженная сеть. Нельзя разбивать государство под благими намерениями с разговорами о жизни при демократии и при этом нацеливаться только на свою собственную коммерческую выгоду. Это вверх бесстыдства», — считает собеседник «360».

Вмешаться в данную ситуацию первой должна именно Россия, считает специалист по Ближнему Востоку. С Москвой, по словам Аббасова, все-таки считаются, она — обладательница серьезного военно-ядерного потенциала. Тем более, у РФ есть такие дружественные страны, как Китай, Вьетнам, Камбоджа, Боливия, Венесуэла, Куба и так далее. Россия осознала, что в состоянии заявить о своих интересах там, где, казалось, это не вполне возможно.