15 августа 2023, 16:26
«Запутали ПВО». В ВВС Украины рассказали об особой тактике российских военных
Советник командования ВВС Украины объяснил сложности сбивания российских ракет
ВС России используют прием быстрой смены траектории движения ракет, поэтому система ПВО Украины часто не может их выявить, заявил советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат в эфире национального телемарафона. Аналогичный прием, по его словам, применяют и БПЛА. Отрывок видео с комментарием Игната опубликовало издание Klymenko Time.
Игнат указал на то, что российские ракеты могут неожиданно менять маршруты и обходить слабые места украинской противовоздушной обороны.
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«Даже на 180 градусов разворачивается [ракета], чтобы усложнить работу ПВО резким изменением маршрута», — добавил советник.
Говоря о российских беспилотниках, Игнат рассказал, что дроны запутывают ПВО, «наматывая круги».
По словам Игната, применяя такую тактику, российские военные стараются поразить выбранные цели. Подобная ситуация произошла с военным аэродромом Староконстантинов в Хмельницкой области в июле.
«Тогда ракеты залетели фактически во Львовскую область и вернулись потом в Хмельницкий», — пояснил Игнат.
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