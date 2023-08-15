Мир 15 августа 2023, 16:26 «Запутали ПВО». В ВВС Украины рассказали об особой тактике российских военных Советник командования ВВС Украины объяснил сложности сбивания российских ракет РИА «Новости»

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ВС России используют прием быстрой смены траектории движения ракет, поэтому система ПВО Украины часто не может их выявить, заявил советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат в эфире национального телемарафона. Аналогичный прием, по его словам, применяют и БПЛА. Отрывок видео с комментарием Игната опубликовало издание Klymenko Time.

Игнат указал на то, что российские ракеты могут неожиданно менять маршруты и обходить слабые места украинской противовоздушной обороны.

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«Даже на 180 градусов разворачивается [ракета], чтобы усложнить работу ПВО резким изменением маршрута», — добавил советник.

Говоря о российских беспилотниках, Игнат рассказал, что дроны запутывают ПВО, «наматывая круги».

По словам Игната, применяя такую тактику, российские военные стараются поразить выбранные цели. Подобная ситуация произошла с военным аэродромом Староконстантинов в Хмельницкой области в июле.

«Тогда ракеты залетели фактически во Львовскую область и вернулись потом в Хмельницкий», — пояснил Игнат.