Мир 09 февраля 2024, 22:18 «Запутали и задурили». Глава Харьковской области назвал украинцев и русских одним народом Глава Харьковской области Ганчев: русские и украинцы по-прежнему один народ РИА «Новости»

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Запад уже 10 лет пытается разделить украинцев и русских, но они по-прежнему являются одним народом. Такое заявление сделал в беседе с РИА «Новости» глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, военные действия начались еще в 2014 году, тогда русских и украинцев начали стравливать друг с другом, пытались разъединить народ. Ганчев считает, что в какой-то мере у западных элит это получилось. Нынешняя ситуация на Украине — это в какой-то мере гражданская война.

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«Но люди не поменялись. Мы по-прежнему один народ. Как бы там Запад ни пытался убедить украинцев в обратном, рано или поздно все станет на свои места. Людей запутали, задурили голову, и нужно время, чтобы „вернуть их в сознание“», — заявил Ганчев.

Исторически Украина являлась частью России, и это документально подтвердил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Неонацисты пришли к власти на Украине из-за того, что страна с 2008 года «продавала» Западу свою независимость.