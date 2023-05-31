Мир 31 мая 2023, 07:45 Запуск разведывательного спутника КНДР прошел неудачно из-за неполадок в двигателе ЦТАК: ракета КНДР со спутником на борту упала из-за проблем с двигателем piqsels

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Северокорейская ракета-носитель «Чхоллима-1» с военным спутником-шпионом, запущенная в среду утром, упала в Желтое море из-за неполадок в двигателе и нестабильного топлива. От этом сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Пуск состоялся 31 мая в 06:27 по местному времени (00:27 по московскому времени). По данным издания, после отделения первой ступени двигатель не запустился, из-за этого ракета потеряла движущую силу и рухнула. Национальное агентство космического развития пообещало провести расследование и устранить дефекты, а также провести повторный пуск в ближайшее время.

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Пуск ракеты КНДР вызвал озабоченность со стороны Японии и Южной Кореи. Так, японский премьер-министр Японии Фумио Кисида приказал всем ведомствам обеспечить безопасность граждан на случай возникновения нештатных ситуаций. Он также заявил о намерении продолжить сотрудничество с Вашингтоном и Сеулом для сдерживания Пхеньяна. Южная Корея выступила с осуждением плана КНДР по запуску спутника. Власти страны расценили это как нарушение резолюций Совбеза ООН.