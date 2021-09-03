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    03 сентября 2021, 01:19

    Запуск производства «Спутника V» в Турции не займет много времени — глава Минздрава

    Дарья Бунякова

    Для запуска производства в Турции российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не потребуется слишком много времени. Об этом заявил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.

    Запуск производства «Спутника V» в Турции не займет много времени — глава Минздрава

    По словам министра, пока испытания российского препарата от коронавируса не показали никаких негативных результатов.

    «Мы продолжаем работать над ее производством. Наша работа с местной фирмой достигла определенного результата, но еще не завершена. Я не думаю, что этот процесс продлится слишком долго», — сообщил Коджа. Цитату привел ТАСС.

    В конце апреля глава турецкого министерства заявил, что республика подписала с Россией контракт на поставку вакцины «Спутник V». В мае президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Во время разговора президент России подтвердил готовность страны предоставить препарат от коронавируса. Первую партию вакцины доставили в Турцию в середине июня.

    Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что в России до конца года заработает программа вакционного туризма. В ней будут участвовать туристы не менее 60 стран.