Для запуска производства в Турции российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не потребуется слишком много времени. Об этом заявил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.

По словам министра, пока испытания российского препарата от коронавируса не показали никаких негативных результатов.

«Мы продолжаем работать над ее производством. Наша работа с местной фирмой достигла определенного результата, но еще не завершена. Я не думаю, что этот процесс продлится слишком долго», — сообщил Коджа. Цитату привел ТАСС.

В конце апреля глава турецкого министерства заявил, что республика подписала с Россией контракт на поставку вакцины «Спутник V». В мае президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Во время разговора президент России подтвердил готовность страны предоставить препарат от коронавируса. Первую партию вакцины доставили в Турцию в середине июня.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что в России до конца года заработает программа вакционного туризма. В ней будут участвовать туристы не менее 60 стран.