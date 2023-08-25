Мир 25 августа 2023, 09:30 Запуск первого лунного модуля Японии вновь перенесли MHI перенесла запуск первого лунного модуля Японии из-за непогоды NASA/viaGloballookpress.com

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Запуск ракеты-носителя Н2А с первым японским модулем для исследования Луны в очередной раз перенесли, теперь из-за погоды. Об этом сообщили на сайте компании Mitsubishi Heavy Industries.

Модуль должны были отправить 26 августа, но запуск пришлось отложить на день, опять же из-за погоды. Однако по прогнозам, неблагоприятные погодные условия в районе космодрома Танэгасима, с которого планируется запуск, сохранятся и 27 августа. Поэтому старт перенесли еще на день.

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Изначально ракету с японским модулем собирались направить на Луну в мае, но помешал неудачный запуск новой ракеты-носителя тяжелого класса Н3.

Аппарат создали для изучения кратеров и рельефа Луны с использованием технологий, аналогичных применяемым для распознавания лиц. Специальная камера позволит измерить содержание железа и других элементов на поверхности Луны. Результаты исследования могут использовать в рамках лунной программы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Artemis.

Если миссия будет успешной, Япония станет пятой в мире страной (после СССР, США, КНР и Индии), посадившей свой модуль на Луну.