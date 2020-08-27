Запуск Китаем баллистических ракет прокомментировали в США
Спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли написал в Twitter, что Пекин не сможет запугать Вашингтон запуском баллистических ракет в Южно-Китайском море. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Политика сегодня» напомнила, что Китай запустил две баллистические ракеты в качестве предупреждения Соединенным Штатам, которые увеличивают количество своих судов в Южно-Китайском море.
Отмечается, что самолет-разведчик U-2 США также недавно заметили над территорией, где проходили учения военных КНР.