Запуск «Калибров» с корабля Черноморского флота показало Минобороны РФ
Минобороны России показало залповый пуск ракет «Калибр» по объектам ВСУ
Военные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были обстреляны ракетами «Калибр». Залповый пуск высокоточного вооружения показало Минобороны России в своем Теlеgrаm-канале.
Боевые действия производились ночью с воды. Три ракеты были пущены с малого ракетного корабля Черноморского флота.
Во вторник, 12 апреля, Минобороны России рассказало о найденном вблизи Крыма беспилотнике-разведчике — летательном аппарате типа Bayraktar. Его уничтожили двумя ракетами корабельного зенитного комплекса «Штиль», пущенными с российского фрегата. Еще раньше в интернете появились видео запуска ракет «Калибр» и «Оникс» по объектам ВСУ.