Запуск «Калибров» с корабля Черноморского флота показало Минобороны РФ

Военные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были обстреляны ракетами «Калибр». Залповый пуск высокоточного вооружения показало Минобороны России в своем Теlеgrаm-канале.

Боевые действия производились ночью с воды. Три ракеты были пущены с малого ракетного корабля Черноморского флота.

Во вторник, 12 апреля, Минобороны России рассказало о найденном вблизи Крыма беспилотнике-разведчике — летательном аппарате типа Bayraktar. Его уничтожили двумя ракетами корабельного зенитного комплекса «Штиль», пущенными с российского фрегата. Еще раньше в интернете появились видео запуска ракет «Калибр» и «Оникс» по объектам ВСУ.