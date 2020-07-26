Запуск японской космической ракеты сорвался в последние секунды

Подробности неудачного запуска компания пообещала раскрыть позже, а также объявить дату нового запуска. В компании отметили, что после неудачного запуска всю территорию космодрома очистили от выброшенных соплом пропеллентов.

Неудачный запуск прошел на специальной площадке на острове Хоккайдо. Его трансляцию можно посмотреть на YouTube-канале компании.

Это не первая попытка японской компании запустить MOMO в космос. Первоначально ракету готовили к запуску в середине июля, но из-за неблагоприятных погодных условий старт перенесли. Так продолжалось несколько раз.



Interstellar Technologies разработала легкую ракету-носитель MOMO для недорого выведения на околоземную орбиту малых спутников. Всего компания провела три запуска, из которых удачным стал только последний, который прошел в мае 2019 года.

Сама ракета представляет собой малогабаритный носитель. Она похожа на огромный карандаш: в высоту MOMO достигает десяти метров при этом ее диаметр всего 50 сантиметров.