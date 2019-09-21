Запуск японского космического грузовика перенесли ради безопасности «Союза»

Компания Mitsubishi Heavy Industries приняла решение отложить запуск беспилотного космического грузовика Kounotori-8 на день. Есть вероятность, что вторая ступень ракеты H-2B может столкнуться после отделения с российским космическим кораблем «Союз».

Как говорится в сообщении Mitsubishi Heavy Industries, такое решение было принято «на основе результатов последнего анализа орбиты Международной космической станции и космического корабля „Союз“».

Старт японского корабля к МКС отложен из-за пожара Подробнее

Ракета H-2B должна была стартовать по ранее утвержденному графику 24 сентября, но в целях безопасности, Kounotori-8 отправится на орбиту Земли в среду, 25 сентября.

Перед запуском японский ЦУП и МКС снова обменяются данными, чтобы не допустить аварии.

11 сентября был отложен старт японского космического грузовика из-за возникшего на космодроме Танегашима пожара. Об этом сообщил портал Nation News.