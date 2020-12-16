Запуск «Булавы» в Охотском море в США назвали «превью конца цивилизации»

Американские журналисты сообщили, что ракеты «Булава», залповые стрельбы с российской подлодки «Владимир Мономах» которых состоялись 12 декабря в Охотском море, могут достичь территорию США к западу и востоку от реки Миссисипи.

Статью об этом опубликовал журнал Popular Mechanics. Авторы текста назвали состоявшиеся учения «превью конца цивилизации». Журналисты сообщили, что четыре баллистические ракеты «Булава» из подводного положения были запущены по полигону Чижа на полуострове Канин возле Баренцева моря в Архангельской области. Дальность их полеты составила более 5,5 тысяч километров.

Журналисты уточнили, что «Булава» по техническим характеристикам примерно эквивалентна американским ракетам Trident D-5. По их данным, российская ракета имела сложную историю разработки: половина из 12 испытательных запусков, проведенных в период с 2003 по 2009 год, закончилась неудачей. Но все десять ракетных испытаний, сделанных с 2018 года, были успешными.

На стрельбы в Охотском море массово отреагировали японские издания и новостные порталы. Их читатели были очень обеспокоены учениями. Они потребовали от правительства разработки собственных ударных ракет и атомных подводных лодок. Пользователи решили, что стрельбы были не только предупреждением США, но и их верному союзнику Японии.