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    16 сентября 2021, 20:15

    Запуск баллистических ракет из вагона поезда в Северной Корее сняли на видео

    Ольга Назаркина

    Военные Северной Кореи провели первые испытания мобильного железнодорожного ракетного комплекса. Всего было запущено две баллистические ракеты.

    Запуск баллистических ракет из вагона поезда в Северной Корее сняли на видео

    Об испытаниях железнодорожного мобильного ракетного комплекса сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР.

    Видео пуска ракет появились в Сети. На кадрах можно видеть, как из похожего на обычный грузовой вагона поднимается ракета, а потом резко устремляется вверх, окутывая все вокруг дымом.

    Высота полета таких снарядов в наивысшей точке составляла 60 километров. Преодолев расстояние 800 километров, они поразили цели в Японском море.