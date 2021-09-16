Запуск баллистических ракет из вагона поезда в Северной Корее сняли на видео

Военные Северной Кореи провели первые испытания мобильного железнодорожного ракетного комплекса. Всего было запущено две баллистические ракеты.

Об испытаниях железнодорожного мобильного ракетного комплекса сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР.

Видео пуска ракет появились в Сети. На кадрах можно видеть, как из похожего на обычный грузовой вагона поднимается ракета, а потом резко устремляется вверх, окутывая все вокруг дымом.

Высота полета таких снарядов в наивысшей точке составляла 60 километров. Преодолев расстояние 800 километров, они поразили цели в Японском море.