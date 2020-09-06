Запущенный Китаем многоразовый космический аппарат вернулся на Землю

«После двухдневного полета аппарат 6 сентября успешно приземлился на заданной площадке», — пишет агентство.

Испытания прошли удачно. КНР продвинулась в своих исследованиях многоразового использования техники в космической сфере.

Ранее китайская корпорация космической науки и техники (CASC) сообщила, что 4 сентября Китай успешно запустил многоразовый космический аппарат с космодрома Цзюцюань. В САSС отметили, что «он предназначен для тестирования технологий многократного использования во время полетов и предоставления технологической поддержки в мирном освоении космоса». Аппарат доставила на орбиту ракета-носитель «Чанчжэн-2 °F».

В конце июля Китай запустил в космос зонд «Тяньвэнь-1». Он отправился исследовать Марс. До Красной планеты аппарат долетит в январе 2021 года. Ученые из Поднебесной планируют с его помощью изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики и особенности магнитного поля Марса.