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    06 сентября 2020, 09:51

    Запущенный Китаем многоразовый космический аппарат вернулся на Землю

    Андрей Иванов

    Китай два дня назад запустил в космос испытательный многоразовый аппарат. Он выполнил свою миссию и успешно вернулся на Землю. Об этом сообщило китайское агентство «Синьхуа».
    Запущенный Китаем многоразовый космический аппарат вернулся на Землю

    «После двухдневного полета аппарат 6 сентября успешно приземлился на заданной площадке», — пишет агентство.

    Испытания прошли удачно. КНР продвинулась в своих исследованиях многоразового использования техники в космической сфере.

    Ранее китайская корпорация космической науки и техники (CASC) сообщила, что 4 сентября Китай успешно запустил многоразовый космический аппарат с космодрома Цзюцюань. В САSС отметили, что «он предназначен для тестирования технологий многократного использования во время полетов и предоставления технологической поддержки в мирном освоении космоса». Аппарат доставила на орбиту ракета-носитель «Чанчжэн-2 °F».

    В конце июля Китай запустил в космос зонд «Тяньвэнь-1». Он отправился исследовать Марс. До Красной планеты аппарат долетит в январе 2021 года. Ученые из Поднебесной планируют с его помощью изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики и особенности магнитного поля Марса.

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