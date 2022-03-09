Запущенную нацистами ракету «Точка-У» сбили в ДНР

Выпущенную нацистами ракету «Точка-У» сбили в ДНР. Об этом сообщил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин, передал ТАСС.

Украинские каратели беспрестанно ведут огонь по ДНР. Нацисты обстреливают территории из реактивных систем залпового огня «Град», артиллерии и минометов. Киевские боевики также вновь попытались нанести удар ракетной тактического комплекса «Точка-У», которую сбили ополченцы.

«Была очередная „Точка-У“, которая была сбита», — сообщил пресс-секретарь Народной милиции.

Басурин ранее сообщил, что ополченцы ДНР освободили от нацистов 66 населенных пунктов. Он уточнил, что в основном речь идет о южном направлении, писала «Газета.ru».

Украинские каратели используют школы, детские сады и другие социальные объекты в Донбассе для размещения своих штабов, военных складов и техники. Представитель Народной милиции ДНР сообщал, что недавно бандеровцы разместились на территории школы и садика в Угледаре, такие же факты вскрыли в Краматорске и Дзержинске, где нацисты используют для прикрытия жилые кварталы, передавало РИА ФАН.