  • Запугивал, подстрекал, мешал. Демократы США опубликовали итоги расследования в отношении Трампа

    04 декабря 2019, 01:49

    Светлана Степанова

    Комитет по разведке палаты представителей США опубликовал 300-страничный доклад, в котором отражены итоги расследования в отношении действующего президента страны Дональда Трампа. В документе сказано, что Трамп, желая получить преимущество в предвыборной гонке, превысил свои полномочия. Об этом сообщил «Интерфакс».
    Запугивал, подстрекал, мешал. Демократы США опубликовали итоги расследования в отношении Трампа

    «Процедура импичмента в отношении 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выявила длившиеся месяцами попытки президента Трампа использовать полномочия, чтобы добиться иностранного вмешательства ему на пользу на выборах 2020 года», — сказано в документе.

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    Демократы пришли к выводу, что Трамп обратился с определенным требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Украинский лидер должен был публично объявить о том, что в стране идет расследование деятельности Джо Байдена, который является политическим соперником Дональда Трампа. Комитет палаты представителей заявил, что подобная просьба — весьма значимое нарушение.

    В документе также выделено два основных направления, по которым Трамп превысил полномочия. Первое — «ненадлежащее исполнение обязанностей». Речь идет о выявленной зависимости переговоров с украинским президентом с публичным расследованием в отношении сына Хантера Байдена. Второе направление — действия, которые мешали расследованию палаты представителей. Трамп, по мнению демократов, запрещал передавать конгрессменам некоторые документы, а также блокировал дачу показаний американских чиновников, запугивал их.

    Публикация доклада с итогами расследования позволяет перевести работу по вопросу об импичменте Дональда Трампа в юридический комитет.