Запугивал, подстрекал, мешал. Демократы США опубликовали итоги расследования в отношении Трампа

«Процедура импичмента в отношении 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выявила длившиеся месяцами попытки президента Трампа использовать полномочия, чтобы добиться иностранного вмешательства ему на пользу на выборах 2020 года», — сказано в документе.

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Демократы пришли к выводу, что Трамп обратился с определенным требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Украинский лидер должен был публично объявить о том, что в стране идет расследование деятельности Джо Байдена, который является политическим соперником Дональда Трампа. Комитет палаты представителей заявил, что подобная просьба — весьма значимое нарушение.

В документе также выделено два основных направления, по которым Трамп превысил полномочия. Первое — «ненадлежащее исполнение обязанностей». Речь идет о выявленной зависимости переговоров с украинским президентом с публичным расследованием в отношении сына Хантера Байдена. Второе направление — действия, которые мешали расследованию палаты представителей. Трамп, по мнению демократов, запрещал передавать конгрессменам некоторые документы, а также блокировал дачу показаний американских чиновников, запугивал их.

Публикация доклада с итогами расследования позволяет перевести работу по вопросу об импичменте Дональда Трампа в юридический комитет.