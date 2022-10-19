Украина пригрозила Ирану разрывом отношений за поддержку России | 360°

Эксклюзив 19 октября 2022, 05:13 Украина пригрозила Ирану разрывом отношений за поддержку России. Но запугать его не получится Политолог Курбанов рассказал, как Иран отреагирует на угрозы США из-за поддержки России РИА «Новости»

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США и Украина пытаются надавить на Иран и вынуждают отказаться от сотрудничества с Россией. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предложил разорвать дипломатические отношения с Тегераном. Однако запугать страну нечем — она уже более 20 лет успешно развивается под санкциями США.

Кулеба обвинил иранские дроны в причинении разрушений украинской инфраструктуре. Министр иностранных дел Украины вынес на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном, при этом он упомянул слухи о «возможном продолжении поставок вооружения» России из Ирана.

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Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг информацию о поставках, российская сторона назвала эту информацию «искусственным вбросом» американских СМИ.

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Политолог, эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов в беседе с «360» напомнил, что власти Исламской Республики опровергли слухи о поставках вооружения в Россию. Несмотря на это, американцы уверены в обратном и даже грозят проверками.

Страны Запада запросили заседание Совбеза ООН для обсуждения передачи иранских беспилотников России. Заседание СБ ООН пройдет 19 октября в закрытом режиме.

«Лучше бы Зеленский занимался театром»

Курбанов отметил, что отношения Ирана с Западом и Украиной вряд ли сохранятся из-а позиции страны.

«Разрыв будет обязательно, потому что Иран открыто поддерживает Россию», — заявил Курбанов.

Когда духовный лидер Ирана Али Хаменеи встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, он говорил, что если бы Россия не начала спецоперацию, то Запад обязательно нашел бы повод выступить против РФ . Тогда конфликт все равно бы случился.

«Зеленский очень много потерял, потому что он имеет дело с опытным политиком, с Путиным. Лучше бы он занимался своими делами, театр у него хорошо получался», — отметил политолог.

РИА «Новости»

США вместе с Украиной тонут в болоте

Соединенные Штаты вливают в конфликт на Украине многомиллиардные суммы и ожидают, что таким образом победят Россию, указал Курбанов.

«Но у них (США — прим. ред.) не получается, все идет наоборот. И они вместе с Украиной вошли в болото и тонут в этом болоте», — заявил эксперт.

Курбанов уверен, что даже если США каким-то образом докажут, что иранские беспилотники участвуют в конфликте на Украине, то Иран этому будет только рад — вряд ли американцы смогут Тегерану что-то «предъявить». Исламская Республика уже несколько десятилетий находится в изоляции под санкциями Соединенных Штатов Америки.

«Иран американцев и европейцев считает своими открытыми врагами и ни перед ничем не остановится, будет с ним бороться», — заявил собеседник издания.

Политолог отметил, что если бы американцы хотели воевать с Ираном, то давно бы уже воевали. Он предположил, что в США сейчас рады, что не начали военное противостояние с Тегераном, глядя на ситуацию на Украине.

«Хорошая дружба между Россией и Ираном, сотрудничество в военной сфере дали большой результат и удивляют весь мир. Победа, естественно, за Россией, мы в этом не сомневались изначально. И самое главное — у России есть хороший союзник и верный друг», — подытожил Курбанов.