16 сентября 2023, 23:54
Запросы Украины по оружию превысили возможности НАТО
Глава комитета НАТО Бауэр: запросы ВСУ по оружию превышают возможности альянса
Киевский режим запрашивает такое количество оружия и боеприпасов, которое превышает возможности НАТО. Об этом сообщил глава военного комитета альянса Роб Бауэр, его процитировал RT.
«Объемы военного оборудования и боеприпасов, которые запрашивает Украина, огромны. <…> Масштабы и объемы используемой продукции вышли за рамки наших производственных возможностей», — пояснил он.
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По словам Бауэра, при оказании военной помощи Украине страны НАТО должны задуматься о связанных с этим рисках с учетом собственной защиты и безопасности альянса. В этой связи члены блока должны быстрее начать наращивание производственных мощностей в оборонном секторе.
Ранее глава военного комитета альянса Роб Бауэр связал медленное продвижение контрнаступление Украины со сложной ситуацией на фронте. Он указал, что на поле боя заложили огромное количество мин.
НАТО
Украина
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