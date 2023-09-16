Мир 16 сентября 2023, 23:54 Запросы Украины по оружию превысили возможности НАТО Глава комитета НАТО Бауэр: запросы ВСУ по оружию превышают возможности альянса РИА «Новости»

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Киевский режим запрашивает такое количество оружия и боеприпасов, которое превышает возможности НАТО. Об этом сообщил глава военного комитета альянса Роб Бауэр, его процитировал RT.

«Объемы военного оборудования и боеприпасов, которые запрашивает Украина, огромны. <…> Масштабы и объемы используемой продукции вышли за рамки наших производственных возможностей», — пояснил он.

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По словам Бауэра, при оказании военной помощи Украине страны НАТО должны задуматься о связанных с этим рисках с учетом собственной защиты и безопасности альянса. В этой связи члены блока должны быстрее начать наращивание производственных мощностей в оборонном секторе.

Ранее глава военного комитета альянса Роб Бауэр связал медленное продвижение контрнаступление Украины со сложной ситуацией на фронте. Он указал, что на поле боя заложили огромное количество мин.