Мир 16 марта 2023, 09:25 Запрос Украины на передачу поездов Allegro шокировал кабмин Финляндии Demokraatti: Финляндию возмутило требование Украины о передаче поездов Allegro РИА «Новости»

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Запрос украинских властей на передачу ей поездов Allegro, которые курсировали между Хельсинки и Санкт-Петербургом, поразил правительство Финляндии. Об этом написала газета Demokraatti.

«Заявление Украины о желании использовать находящиеся в Финляндии скоростные поезда Allegro поразило руководство Финляндии», — отметил автор в статьи.

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Политический аналитик счел дерзким запрос тщательно продуманным стратегическим ходом украинских властей: мол, пусть финны покажут, как они умеют импровизировать.

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Ранее финляндская железнодорожная госкомпания VR получила запрос от «Украинских железных дорог» на передачу четырех поездов Allegro. Составы являются собственностью Финляндии лишь наполовину, так как принадлежат компании «Карельские поезда», основанной РЖД.

Жители Финляндии столкнулись с бытовыми проблемами из-за разрыва связей с Россией.