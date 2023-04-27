Мир 27 апреля 2023, 15:23 Запрос посольства США на консульское посещение Гершковича отклонили МИД отклонил запрос посольства США на консульское посещение журналиста WSJ Гершковича РИА «Новости»

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Запрос на консульское посещение посольства США задержанного по делу о шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича отклонили. Об этом сообщили в Telegram-канале МИД России.

«Запрос на консульское посещение 11 мая задержанного по обвинению в шпионской деятельности американского гражданина Э.Гершковича отклоняется», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

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В МИД пояснили, что это стало ответом на срыв визового оформления членам журналистского пула министра иностранных дел Сергея Лаврова. Представители СМИ должны были сопровождать главу МИД во время поездки в США, но вовремя не получили необходимых документов.

В ведомстве напомнили, что старшему дипломату американской дипмиссии в Москве был сделан официальный демарш с вручением ноты протеста по этому поводу.

Ранее Белый дом назвал причину невыдачи виз журналистам из пула МИД.