27 апреля 2023, 15:23
Запрос посольства США на консульское посещение Гершковича отклонили
МИД отклонил запрос посольства США на консульское посещение журналиста WSJ Гершковича
Запрос на консульское посещение посольства США задержанного по делу о шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича отклонили. Об этом сообщили в Telegram-канале МИД России.
«Запрос на консульское посещение 11 мая задержанного по обвинению в шпионской деятельности американского гражданина Э.Гершковича отклоняется», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
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В МИД пояснили, что это стало ответом на срыв визового оформления членам журналистского пула министра иностранных дел Сергея Лаврова. Представители СМИ должны были сопровождать главу МИД во время поездки в США, но вовремя не получили необходимых документов.
В ведомстве напомнили, что старшему дипломату американской дипмиссии в Москве был сделан официальный демарш с вручением ноты протеста по этому поводу.
Ранее Белый дом назвал причину невыдачи виз журналистам из пула МИД.
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Шпионаж
Журналистика
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