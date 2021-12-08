Запрос об импичменте президента Кастильо отклонили в Перу

В Перу отклонили предложение о проведении расследования о возможности импичмента президента Педро Кастильо. Такое решение приняли члены конгресса, написало РИА ФАН со ссылкой на официальную страницу парламента Перу.

За последние четыре года этот запрос об импичменте Кастильо стал пятым по счету. Петиция об импичменте набрала лишь шесть из 52 необходимых подписей для открытия процесса расследования.

Одной из причин отстранения президента от занимаемой должности стали заявления о том, что бывший министр обороны призывал командиров назначать на военные должности лиц, близких Педро Кастильо.

Против импичмента проголосовали сразу четыре партии: левые Perú Libre («Свободное Перу») и Junto por el Perú («Вместе за Перу»), а также центристские Acción Popular («Народное действие») и Somos Perú («Мы — Перу»).