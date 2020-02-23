Запрос «23 Февраля» оказался в топе Google на Украине. Но в стране нет такого праздника

День защитника Отечества отменили на Украине еще шесть лет назад, но жители продолжают гуглить про этот праздник. Слова «23 Февраля» попали в топ-3 поисковых запросов Google в этой стране.

Пять тысяч раз украинские пользователи вводили в Google запрос «23 февраля праздник». Такое количество вывело запрос на третье место рейтинга самым популярных поисковых команд. Информацию жители страны гуглили на украинском языке, пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса Google Trends.

В лидеры среди запросов выбились фразы «День ангела Валентины» и «Евровидение нацотбор-2020». Четвертую строчку в списке опять занял День защитника Отечества, но только уже на русском языке. Пользователи искали информацию по фразе «23 февраля Украина». Запрос «23 февраля» тоже попал в топ-10 Google.

23 Февраля на Украине отменили в 2014 году. Указ о переносе праздника на 14 октября подписал бывший президент страны Петр Порошенко. Торжественный день не только перенесли, но и изменили название на День защитника Украины. Несмотря на это, в 2020-м украинский телеканал показал два советских фильма и приурочил показ к отмененному в стране празднику.